Elazığ’da uçurumdan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ’ın Palu ilçesinde yüksek arazide gezerken ayağı kayan bir kişi uçurumdan düştü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:56

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Damlapınar köyünde meydana gelen olayda, yüksek bir arazide gezen vatandaş ayağının kayması sonucu uçurumdan düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Palu ilçesinin Damlapınar köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yüksek bir arazide gezen kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş, dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Olayı gören arkadaşları durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Kovancılar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen düşen vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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