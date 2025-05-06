Yaşam

Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grup öğrencinin iyilik yapma gayretiyle 2011 yılında temelleri atılan İyilikhane Çocuk Derneği, bugün Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkede çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Derneğin bugüne kadar birebir temas ettiği faydalanıcı sayısı ise tam 682 bin ihtiyaç sahibi.

ABONE OL
Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!

2011 yılında yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yararına fon sağlama amacıyla yola çıktılar. Çeşitli ürünlerin satışlarını yaparak Türkiye'nin 64 ilinde yankı buldular ve onlarca üniversiteden binlerce öğrencinin dahil olmasıyla iyilik hareketi kocaman bir çatıya dönüştü.

ÇOCUKLAR İÇİN İYİLİK YARIŞI, İYİLİKHANE İLE HIZ KAZANDI!

Bugün 7 bin 312 gönüllüsüyle kurulduğu günden bu yana 682 bin 968 ihtiyaç sahibine bizzat temas ederek hayırseverlerle muhtaçlar arasında bir köprü oldular. Onlar, İyilikhane Çocuk Derneği.

Çocuk Sponsorluğu, Bütüncül Sosyal Hizmet, Temel İhtiyaç Yardımları, Eğitim, Sosyal Destek ve Rehberlik Projeleri, Acil Yardım Çalışmaları, Psikolojik Destek Çalışmaları, Kurban ve Ramazan gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren İyilikhane Çocuk Derneği; Türkiye, Gazze ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını gideriyor, gönlüne dokunuyor.

Çocuklara ve yetimlere özel çalışmaların hassasiyetle takip edildiği dernek, ihtiyaç sahibi miniklerin neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap olabilecek projeler geliştiriyor ve ailelerin ihtiyaçlığını ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözümler üretiyor. İyilikhane'nin 2 temel amacı bulunuyor: Bütüncül Sosyal Hizmet Projesiyle tek yönlü değil uçtan uca uzanan bir modelle 360 derecelik bir yardım hizmeti ve gönüllüleri tüm faaliyetlere aktif bir biçimde dahil etme gayretiyle insanların aslında kendilerine iyilik yapabilmelerinin öncülüğünü üstlenme.

"Kendine iyilik yapmak isteyenlere davetimiz var!"

Derneğin kuruluşundan bugüne devam eden serüvenini özetleyen İyilikhane Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Mutlu, dernekle birlikte neleri hedeflediklerini şöyle açıkladı:

"Hikayemi 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencinin kendilerine, "Elimizdeki imkanlarla, zor durumda olanlar için biz ne yapabiliriz?" diye sormalarıyla başlıyor. Kitap ayraçları ve hediyelikler üreterek başladıkları gönüllülük hareketi, Türkiye'nin 64 iline yayılıyor, binlerce öğrenci bu iyilik hareketine destek sağlıyor. Bu çalışmalar, 2014 yılından bu yana İyilikhane Çocuk Derneği çatısı altında devam ediyor.

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların daha iyi şartlarda yaşadığı bir dünya hayal ediyoruz. Topluma faydalı bireyler olsunlar istiyoruz. Çalışmalarımızı "Bütüncül Sosyal Hizmet" yaklaşımı ile sürdürüyoruz. Sadece maddi değil, eğitim ve psikososyal ihtiyaçlarına dönük de çalışmalar yürütüyoruz. Yoksul haneleri tek tek ziyaret ediyor, aileler ve çocuklar için gelişim planı çıkartıyoruz. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yoksulluk ve ihtiyaç döngüsünden çıkabilmelerini hedefliyoruz.

Diğer yandan daha fazla insanın aktif şekilde bu iyilik çalışmalarında yer alması için çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, başkasına iyilik yapan aslında kendisine iyilik ediyor. Vakti ve hayatı böylelikle anlam kazanıyor. Çalışmalarımıza destek olmak için herkesi İyilikhane'ye bekliyoruz."

Özel odak noktası: Türkiye

İyilikhane, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi çocuklarla özel olarak ilgileniyor. Dernek, kapı kapı dolaşarak önce ihtiyaç tespitinde bulunuyor, ardından da uzun vadede yoksulluk döngüsünden çıkabilmeleri için gereken tüm desteği sağlıyor. Özellikle İstanbul'un yoksul mahallelerinde ve deprem bölgesinde yoğunlaşan dernek, profesyonel gönüllüleriyle psikolojik destek çalışmalarını da sürdürüyor.

İyilik yapmak için

İyilikhane çatısı altında iyilik yapmak isteyenler, derneğin web sitesi üzerinden gönüllülük formunu doldurarak çalışmalara bizzat dahil olabiliyor. Maddi destek sunmak isteyenler ise yine online olarak ya da derneğin banka hesap numaraları üzerinden bağış yaparak çalışmalara katkı sunabiliyor.

ilandır