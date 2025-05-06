Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir grup öğrencinin iyilik yapma gayretiyle 2011 yılında temelleri atılan İyilikhane Çocuk Derneği, bugün Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkede çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Derneğin bugüne kadar birebir temas ettiği faydalanıcı sayısı ise tam 682 bin ihtiyaç sahibi.
2011 yılında yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yararına fon sağlama amacıyla yola çıktılar. Çeşitli ürünlerin satışlarını yaparak Türkiye'nin 64 ilinde yankı buldular ve onlarca üniversiteden binlerce öğrencinin dahil olmasıyla iyilik hareketi kocaman bir çatıya dönüştü.
Bugün 7 bin 312 gönüllüsüyle kurulduğu günden bu yana 682 bin 968 ihtiyaç sahibine bizzat temas ederek hayırseverlerle muhtaçlar arasında bir köprü oldular. Onlar, İyilikhane Çocuk Derneği.
Çocuk Sponsorluğu, Bütüncül Sosyal Hizmet, Temel İhtiyaç Yardımları, Eğitim, Sosyal Destek ve Rehberlik Projeleri, Acil Yardım Çalışmaları, Psikolojik Destek Çalışmaları, Kurban ve Ramazan gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren İyilikhane Çocuk Derneği; Türkiye, Gazze ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını gideriyor, gönlüne dokunuyor.
Çocuklara ve yetimlere özel çalışmaların hassasiyetle takip edildiği dernek, ihtiyaç sahibi miniklerin neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap olabilecek projeler geliştiriyor ve ailelerin ihtiyaçlığını ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözümler üretiyor. İyilikhane'nin 2 temel amacı bulunuyor: Bütüncül Sosyal Hizmet Projesiyle tek yönlü değil uçtan uca uzanan bir modelle 360 derecelik bir yardım hizmeti ve gönüllüleri tüm faaliyetlere aktif bir biçimde dahil etme gayretiyle insanların aslında kendilerine iyilik yapabilmelerinin öncülüğünü üstlenme.