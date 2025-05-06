Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!

"Kendine iyilik yapmak isteyenlere davetimiz var!" Derneğin kuruluşundan bugüne devam eden serüvenini özetleyen İyilikhane Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Mutlu, dernekle birlikte neleri hedeflediklerini şöyle açıkladı: "Hikayemi 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencinin kendilerine, "Elimizdeki imkanlarla, zor durumda olanlar için biz ne yapabiliriz?" diye sormalarıyla başlıyor. Kitap ayraçları ve hediyelikler üreterek başladıkları gönüllülük hareketi, Türkiye'nin 64 iline yayılıyor, binlerce öğrenci bu iyilik hareketine destek sağlıyor. Bu çalışmalar, 2014 yılından bu yana İyilikhane Çocuk Derneği çatısı altında devam ediyor.

Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların daha iyi şartlarda yaşadığı bir dünya hayal ediyoruz. Topluma faydalı bireyler olsunlar istiyoruz. Çalışmalarımızı "Bütüncül Sosyal Hizmet" yaklaşımı ile sürdürüyoruz. Sadece maddi değil, eğitim ve psikososyal ihtiyaçlarına dönük de çalışmalar yürütüyoruz. Yoksul haneleri tek tek ziyaret ediyor, aileler ve çocuklar için gelişim planı çıkartıyoruz. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yoksulluk ve ihtiyaç döngüsünden çıkabilmelerini hedefliyoruz.