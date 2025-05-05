Şanlıurfa'da otomobil ve TIR çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05.05.2025 05:58

Kaza, Diyarbakır- Siverek karayolunun 7. kilometresinde, Yuvar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet G. (66) idaresindeki 60 HL 708 plakalı otomobil, Hakan K. yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Ertaş (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Foto: İHA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Ertaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan genç adamın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü otomobil sürücüsü ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.