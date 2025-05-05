Yaşam

Durdurulan kamyonda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda yapılan aramda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Durdurulan kamyonda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Polis ekipleri tarafından kamyonda narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada; ağırlığı 220 kilogram olan 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Foto: DHAFoto: DHA

Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN