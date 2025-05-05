Durdurulan kamyonda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

Giriş Tarihi: 05.05.2025 02:05

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Polis ekipleri tarafından kamyonda narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada; ağırlığı 220 kilogram olan 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.