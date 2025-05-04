Küçükçekmece'deki 4 katlı binanın kolonları çatladı: Apartman tahliye edildi
Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın kolonlarında çatlak oluşması nedeniyle apartman sakinleri yetkililer ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AFAD ve belediye ekipleri vatandaşları binadan tahliye etti. Bina mühürlenirken apartmanda bulunan 7 kişi otele yerleştirildi.
Küçükçekmece'nin Cennet Mahallesi Deniz Sokak'taki bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında kolonların çatlaması sonucunda büyük panik yaşandı. Bina sakinleri kolonların durumunu görmeleri üzerine yetkililere ihbarda bulundu.
4 KATLI BİNA MÜHÜRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından 4 katlı binayı mühürledi.
Binadan tahliye edilen 7 kişi otele yerleştirilirken, 21 kişinin ise kendi yakınlarının yanında kalacağı öğrenildi.