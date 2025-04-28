Sakarya'da tarım arazisinde zehirli tavuk yiyen 8 köpek öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 26 Nisan'da bir tarım arazisine bırakılan zehirli tavuk parçalarını yiyen 8 köpek hayatını kaybetti. Olayın ardından adli süreç başlatıldı ve tavuklardan numune alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki tarım arazisine bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen tavuk parçalarını yiyen 8 köpek ölü bulundu.
Olay, 26 Nisan'da Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarım arazisinde meydana geldi. Arazinin çeşitli noktalarına bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen tavuk parçalarını yiyen 8 köpek ölü bulundu. İhbar sonrası adli süreç başlatılırken, bölgedeki tavuk parçalarından numune alındı.