2 yaşındaki çocuk çöp konteynerinin içine düştü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 28.04.2025 09:42

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü.

O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. (DHA)

SAĞ KOLU KIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinde düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.