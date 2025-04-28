2 yaşındaki çocuk çöp konteynerinin içine düştü! O anlar kamerada
Nevşehir’de 2 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nur El Muhammed, 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden çöp konteynerinin içine düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
Nevşehir'de 3 katlı binanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düşen Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed (2) yaralandı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2. KATTAN ÇÖP KONTEYNERINA DÜŞTÜ
Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü.
SAĞ KOLU KIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.
Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinde düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.