Yaşam

2 yaşındaki çocuk çöp konteynerinin içine düştü! O anlar kamerada

Nevşehir’de 2 yaşındaki Suriyeli Muhammed Nur El Muhammed, 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden çöp konteynerinin içine düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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2 yaşındaki çocuk çöp konteynerinin içine düştü! O anlar kamerada

Nevşehir'de 3 katlı binanın ikinci katından çöp konteynerinin içine düşen Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed (2) yaralandı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇÖP KONTEYNERİNİN İÇİNE DÜŞTÜ!

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü (DHA)2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü (DHA)

2. KATTAN ÇÖP KONTEYNERINA DÜŞTÜ

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed nur el Muhammed, 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturduğu evin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, çöp konteynerinin içine düştü.

O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. (DHA)O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. (DHA)

SAĞ KOLU KIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed'in sağ kolunda kırık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, minik çocuğun evin penceresinde düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp tenekesinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.

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