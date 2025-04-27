Samsun'da heyelandan acı haber! Baba ve 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı | 1 kişi gözaltında
Samsun'da meydana gelen heyelanda akaryakıt istasyonunda 1 aracın üzerine kaya düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonrası baba ve 2 çocuğunun cansız bedenine ulaşılırken, anne ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonunun müdürü K.Y gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, heyelan Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmındaki bir aracın üstüne düştü. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ACI HABER! BABA VE ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Anne kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibinin araca ulaşmasıyla acı haber geldi. Samsun'da meydana gelen heyelanda göçük altında kalan baba A.K'nın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Göçük altına kalan 2 çocuk için arama çalışmalarından da acı haber geldi.
Çalışmalarda 2 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelan ile ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü K.Y gözaltına alındı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 2'si çocuk 3 kişinin göçük altında kaldığı heyelana ilişkin olay güvenlik kamerasına yansırken o anlar A Haber ekranlarında yayınlandı.
3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA
Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz.
Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu. "
BAKAN YERLİKAYA: 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD'dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.
Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.
Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir.
SAMSUN VALİSİ: ANNE SAĞ BABA VE 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Öncelikle çok geçmiş olsun hastaneden aldığımız bilgilere göre annemizin hayati tehlikesi yok. Ameliyata alındı. Allahtan acil şifalar diliyorum. Baba ile iki yavrumuzu maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Vefat haberi gelmeden önce yaralılar hastaneye sevk edilmişti. Hastaneden gelen bilgiye göre de baba ve iki yavrumuzu maalesef kaybettik. Göçük altında başka vatandaşımız bulunmamaktadır. Arama kurtarma ekiplerimiz yoğun bir çalışma yaptılar herkese geçmiş olsun diliyorum" dedi.
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda araçlarını yıkayan aileden 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan olayla ilgili, "Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" diye bildirdi.
Bakan Tunç sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Adem Kaya (35) ile eşi Çiğdem Kaya (29) ve kızları Açelya Mina Kaya (7) ile Ayla Kaya'nın (5) bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Samsun'un İlkadım ilçesine taşındıkları öğrenildi.