Samsun'da heyelandan acı haber! Babanın cansız bedeni çıkarıldı | Samsun B. Belediye Başkanı A Haber'de
Samsun'da meydana gelen heyelanda akaryakıt istasyonunda 1 aracın üzerine kaya düştü. Arama çalışmalarının başlatıldığı heyelanda 2'si çocuk 3 kişinin göçük altında olduğunu açıkladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "1 vatandaşımız kurtarıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. " dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir." açıklamasını yaptı. Öte yandan babanın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, heyelan Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmındaki bir aracın üstüne düştü. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
ACI HABER! BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Anne kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibinin araca ulaşmasıyla acı haber geldi. Samsun'da meydana gelen heyelanda göçük altında kalan baba A.K.'nin cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Göçük altında kalan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor.
DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 2'si çocuk 3 kişinin göçük altında kaldığı heyelana ilişkin olay güvenlik kamerasına yansırken o anlar A Haber ekranlarında yayınlandı.
3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA
Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde:
"Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz.
Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu. "
BAKAN YERLİKAYA: 3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD'dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir.
Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir.
Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir.