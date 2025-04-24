Yaşam

Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı: O anlar kamerada

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen depremde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı: O anlar kamerada

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DEPREMDE BEBEKLERİN YANINDAN AYRILMADI

Bakanlık paylaşıma, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" notunu düştü.