Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı: O anlar kamerada

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen depremde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:43

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Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlık paylaşıma, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" notunu düştü.