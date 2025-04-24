İstanbul'da deprem nedeniyle hasar gören 2 bina tahliye edildi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bahçelievler ve Esenler'de hasar gören 2 bina tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:57

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Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 5 katlı bitişik iki bina arasında, depremin ardından açıklık oluştu. Binanın alt katındaki züccaciye dükkanının önünde bulunan ve 1. katın balkonuna destek sağlayan demir de eğrildi. Bina sakinleri, apartmanın 2. katındaki dairede kolonların hasar gördüğünü belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin ilk incelemesinin ardından tedbir amaçlı binadakiler tahliye edilirken, yaklaşık 30 kişi belediye tarafından otellere yerleştirildi. Binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından karar alınacağı öğrenildi. Bina sakinlerinden Selim Emek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anında evde ailesiyle kahvaltı yapacaklarını, o anda şiddetli bir sesin geldiğini ve giriş katta oturdukları için hemen kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Ardından herkesin dışarı çıktığını belirten Emek, "Belediyeden ekipler geldi, binayı, çevresini kapattılar. AFAD'dan ekipler geldi, içeriden eşyalarımızı almaya çalıştık, AFAD'dan yetkililerle birlikte içeri girdik, onların eşliğinde ilaçlarımızı aldık. Sonra beklemeye başladık, şu an bir bilgilendirme yapılmadı, 'Mühendisler gelecek, kontrol yapacak.' dediler." diye konuştu.

Yetkililerin binadan karot örneği aldıktan sonra kendilerine bilgilendirme yapılacağını söylediklerini aktaran Emek, "Açıkçası ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha önce de binamız kentsel dönüşüme girmişti. Burası 3. evimiz, 3 kere taşındık biz. Önceki daireler de kentsel dönüşüme girmişti, mecburiyetten taşındık. Burası da şimdi kentsel dönüşüme girecek büyük ihtimal, buradan da taşınacağız, biz de maddi açıdan epey zorlandık." ifadelerini kullandı.

Binanın altındaki züccaciye dükkanının sahibi Seyfi Kocabaş ise deprem anında seslerin geldiğini ve kutuların oynadığını, dışarı çıkmadığını ancak depremin şokuyla bu durumdan etkilendiklerini belirtti.

Kocabaş, 2015'ten beri bu binada olduklarını ve binada herhangi bir sıkıntı olmadığını iddia ederek, "'Deprem esnasında çatlaklıklar oluştu.' diyorlar. Baktık, ama o çatlaklıklar daha önceydi, geldiğim zaman da vardı. Yetkililer geldi, mühendisler baktı, kontrol etti, geçici olarak şu anda kapattılar. Onay çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz tam bilgilendirmediler bizi, birkaç gün sonra bilgilendirirler diye haber bekliyoruz." şeklinde konuştu.

ESENLER'DE 2 KATLI BİNANIN ÜST KISMINDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ise üst kısmında deprem anında kopan parçalar yola düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, vatandaşlar binayı tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yoldaki parçaları temizlerken, binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Ekiplerce yapılacak incelemenin ardından binanın durumu hakkında karar verileceği belirtildi.

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