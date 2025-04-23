Yaşam

Balıkesir'de feci ölüm! Devrilen traktörün altında kaldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Bölgedeki incelemelerin ardından M.A'nın cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Balıkesir'de feci ölüm! Devrilen traktörün altında kaldı

M.A. (64), idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgedeki incelemelerin ardından M.A'nın cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.