Saif bebek ağlıyordu… Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı

Şefkat Eli Derneği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki videoyla yürekleri dağlayan Saif bebeğe ulaştı. Sadece ona değil; onunla birlikte yaşayan ailesine de... Saif’e bebek maması, süt tozu, oyuncak ve kıyafet desteği sağlandı. Ailesine ise gıda paketi ve nakdi destek ulaştırıldı. O anlarda yalnızca bir ihtiyaç karşılanmadı; bir umut yeniden doğdu, bir anne rahatladı, bir çocuk sustu.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:00

Paylaş



ABONE OL

Gazze'de yaşanan soykırım ve abluka artık yalnızca bombardımanlarla değil, açlıkla, susuzlukla, sessiz ölümlerle kendini gösteriyor. Her geçen gün daha fazla bebek, daha fazla çocuk temel ihtiyaçlara ulaşamadığı için hayata veda ediyor. Ve bu acı, dünyanın gözleri önünde yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde medyaya düşen kısa bir video, tüm bu dramın küçük ama çok ağır bir simgesine dönüştü. Saif bebek… Karnı aç, uykusuz, gözleri ağlamaktan şişmiş ve etrafında onu susturacak bir mama yok. Bu kare, sadece bir çocuğun değil, bir toplumun sessiz çığlığıydı.

Şefkat Eli Derneği, videoda gördüğü bu çocuğun izini sürdü. Zor koşullar altında yapılan saha çalışmaları sayesinde Saif bebeğe ulaşıldı. Sadece ona değil; onunla birlikte yaşayan ailesine de... Saif'e bebek maması, süt tozu, oyuncak ve kıyafet desteği sağlandı. Ailesine ise gıda paketi ve nakdi destek ulaştırıldı. O anlarda yalnızca bir ihtiyaç karşılanmadı; bir umut yeniden doğdu, bir anne rahatladı, bir çocuk sustu.

GAZZE'DE AÇLIK SESSİZ ÖLDÜRÜYOR

Gazze'de aylardır süren saldırılar sadece binaları yıkmadı, hayatı da enkaz altında bıraktı. Fırınlar yok, içme suyu yok, elektrik yok, ilaç yok… Ama en acısı: yemek yok. Özellikle bebekler, yaşlılar ve hastalar için kıtlık artık ölüm sebebi. Savaşta değil, yavaş yavaş, susarak, aç kalarak, ilaçsızlıktan gidiyor insanlar…

Birleşmiş Milletler ve birçok uluslararası kuruluş, Gazze'de kıtlığın "teknik olarak başladığını" açıklarken, Şefkat Eli Derneği, bu soykırıma karşı insanlık cephesinde yerini aldı.

ŞEFKAT ELİ DERNEĞİ UMUDU TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Şefkat Eli, Gazze'de açlıkla savaşan binlerce kişiye gıda paketleri, un yardımları, sıcak yemek dağıtımları, bebek maması ve hijyen desteği ulaştırmaya devam ediyor. Saif bebek ve onun gibi yüzlerce çocuk, artık yalnız değil.

Bu sadece bir yardım değil, bir insanlık çağrısıdır. Ve biz bu çağrıyı duyduk. Çünkü her çocuk ağlamadan doymayı hak eder. Her anne evladına süt bulabilmeyi… Ve her insan, savaşın ortasında bile yaşama tutunmayı...

Şefkat Eli Derneği olarak, Gazze'deki insani kriz sona erene kadar durmayacağız. Umudu taşımaya, yaşamı savunmaya devam edeceğiz.

("Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir")

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN