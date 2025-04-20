Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:59

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Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı kişiden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para almasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen soruşturmada, dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, 7 burma bilezik, 10 çeyrek altın, altın taşlı bileklik, beyaz altın broş, 1 gram altın, altın gerdanlık ve 2 altın küpe ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kurusıkı tabancayla ilgili şüphelilerden birine 11 bin 977 lira ceza kesildi.

El konulan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.