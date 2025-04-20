Yaşam

Bingöl’de hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bingöl’de hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu çerçevede farklı zamanlarda 20 adet araç lastiğinin çalındığı ve maddi zararın 65 bin TL olduğu hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Çalışmada, olayı gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs tutuklandı. Ayrıca yine farklı iki tarihte farklı alışveriş marketlerinde yapılan hırsızlık konuları üzerine yapılan çalışmada, 1 şüpheli şahsın tespit edildiği ve 2 bin 921 TL maddi zararın karşılatıldığı bildirildi.