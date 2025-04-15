İki çocuk sokaktaki arabaları böyle çizdi! O anlar kamerada...

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşları küçük iki çocuk, sokakta yürürken bir süre oyalanıp ardından park halindeki araçlara kesici aletle zarar verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlardan birinde yaklaşık 15 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2025 13:01

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Sultangazi'de çocuklar, park halindeki araçlara zarar verdi. İddiaya göre, araç sahipleri binlerce liralık zarara uğradı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KESİCİ ALETLE ARABALARI ÇİZDİLER

Olay, dün saat 12.50 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen yaşları ufak iki kişi, bir süre oyalandı. Daha sonra şüphelilerden biri, elindeki kesici bir aletle park halindeki araçları çizdi. İkili sokaktan ayrılırken, durumu fark eden araç sahipleri, polise haber verdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Zarar gören araçlardan birinde yaklaşık 15 bin lira, hasar oluştuğu öğrenildi.

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