Aydın’da otomobilin işçi minibüsüne çarpması sonucu 3 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde, otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırdı.

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:54

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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Aydın Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde meydana gelen kazada H.Ö. yönetimindeki 35 DNZ 45 plakalı otomobil, N.M. idaresindeki işçi taşıyan 09 P 2624 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü N.M. ve araçtaki S.G. ve G.A. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle bölgedeki trafik normale döndü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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