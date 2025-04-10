Yapımcı Kemalhan Balçık: “Galası gişesinden fazla izlenen filmler, 10 yılın en düşük seyircisine neden oldu”

Sinema sektörünün ilk çeyrek karnesi açıklandı. İlk 3 ayda izleyici sayısı son 10 yılın altında kalarak 8,7 milyona düştü. Söz konusu verileri yorumlayan KEM Yapım’ın Kurucusu ve Yapımcı Kemalhan Balçık, “İzleyicinin sinemaya gitmesi için sebep sunmalıyız” dedi.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 16:54

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Sinemada ilk çeyreğinin perdesi kapanırken, sektör son on yılın en ıssız sahnesiyle yüzleşiyor. Box Office Türkiye verilerine göre, 2025'in ilk 3 ayında sinemada izleyici sayısının son 10 yılın altında kaldığı kaydediliyor. KEM Yapım'ın Kurucusu ve Yapımcı Kemalhan Balçık, "Çekmiş olmak için çekilen, duygu ve gerçeklikten uzak, galası gişesinden fazla izlenen filmler, ne yazık ki son 10 yılın en düşük izleyici sayılarına neden oldu" diyerek sektörde soğuk duş etkisi yaratan verileri yorumladı.

İZLEYİCİ SAYISI SON 10 YILIN ALTINDA KALARAK 8,7 MİLYONA DÜŞTÜ

İzleyici sayılarındaki düşüş ve gişe gelirlerindeki gerileme, sinema sektörünü tarihinin en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. 2025'in ilk çeyreğindeki izleyici sayısı son 10 yılın altında kalarak 8,7 milyona düştü. Kemalhan Balçık, "Biz artık gişeye değil platforma film yapıyoruz. Salonlar yalnızca birkaç türde, çoğunlukla animasyon ya da komedi filmleriyle izleyici çekebiliyor. Orta bütçeli, yaratıcı, bağımsız filmlere yer kalmadı. Seyirci, risk almak istemiyor. Sinema kültürü zaten zayıflamıştı, pandemi sonrasında düşüş neredeyse kalıcı hale geldi" ifadelerini kullandı.

2025'TE 5,5 MİLYONLUK İZLEYİCİ KAYBI YAŞANDI

Sinema sektörüne dair gerçekleştirilen araştırmalar, 2025'in ilk 3 ayında 5,5 milyonluk bir izleyici kaybı yaşandığına işaret ediyor. Yabancı filmler kadar Türk yapımların da bu düşüşten nasibini aldığı görülüyor. Yerli filmlere ilgi %49 oranında azalırken, Türk yapımlarında film başına izleyici sayısı neredeyse yarı yarıya düşerek 86 bin 429'a kadar indi. Başrollerinde Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in yer aldığı büyük prodüksiyonlu Maria filmi bile gişede yalnızca 131 bin 721 izleyiciye ulaşabildi. Yabancı yapımlardan Kirpi Sonic 3 ise 614 bin 83 izleyiciyle ilk çeyreğin en çok izlenen yabancı filmi oldu. Türk yapımı filmler arasında Rafadan Tayfa: Kapadokya 2,2 milyon izleyiciyle zirveye otururken, onu 700 bin 803 ile ŞamPİYONlar ve 652 bin ile Kardeş Takımı 2 takip etti.

"ŞİŞİRME BÜTÇELER YATIRIMCIYI VE İZLEYİCİYİ UZAKLAŞTIRIYOR"

Bu verilerin bazı önemli gerçeklere ayna tuttuğunu söyleyen KEM Yapım'ın Kurucusu ve Yapımcı Kemalhan Balçık, "Şişirme bütçeler, yatırımcıyı sinemaya küstürürken, aynı zamanda izleyicinin de güzel ve alternatif yapımlarla buluşmasını engelliyor. Galasında gişesinden daha fazla izlenen bazı filmler, ne yazık ki son 10 yılın en düşük izleyici sayısına neden oldu. Sektör olarak bu acı tabloyla yüzleşmek zorundayız. Yönetmeninden senaristine, yapımın gerçekleşmesine katkıda bulunan sektör çalışanlarının neredeyse klişeye dönen romantik komedi türünde içerik üretmesi, çeşitliliği engellerken izleyicide de bıkkınlığa neden oluyor. Çünkü, izleyici farklı türler ve alternatif filmler izlemek istiyor. Ancak sektördeki klişeleşme ve kirlilik, izleyici kaybına yol açıyor" şeklinde konuştu.

"İZLEYİCİYE SİNEMA SALONUNA GİTMEK İÇİN BİR SEBEP SUNMALIYIZ"

Kendisini sinema sektörüne gönül vermiş bir yapımcı olarak tanımlayan Kemalhan Balçık, "KEM Yapım olarak hızlı bir giriş yaptığımız sinema sektördeki olumsuzlukların farkındayız. İzleyiciyi yeniden sinemaya çekecek güzel yapımlarla sektöre ivme kazandıracağımızdan eminiz. Önümüzdeki günlerde hem oyuncu hem de yapım kadrosuyla kamuoyuna açıklayacağımız projelerimizin sektöre yeni bir soluk ve heyecan katacağını düşünüyoruz" diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

"Pandemi sonrası salonlara dönüşün umut verici olacağı düşünülüyordu. Ancak dijital platformlar, seyir alışkanlıklarını köklü şekilde değiştirdi. İzleyici artık ev konforundan vazgeçmiyor. İçerik açısından da bir doygunluk söz konusu. İzleyiciye yeniden sinemaya gitmek için sebep sunmalıyız."

"SİNEMANIN KAMU DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"

Sektördeki daralmanın önüne geçilebileceğini ifade eden Yapımcı Kemalhan Balçık, "2015-2018 arasında altın çağını yaşayan sektör, 2021'den bu yana toparlanmakta zorluk çekiyor. 2025'in ilk çeyrek rakamları ise bu gidişatın hâlâ tersine dönmediğini kanıtlıyor. Seyirci kaybının kalıcı hale gelmemesi için sinema sektörünün yalnızca içerik değil, izleme alışkanlıklarını da yeniden tasarlaması gerekiyor. Biz sektördeki daralmanın önüne geçilebileceğini, kamu desteğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunun için artık yeni hikayelerin yazılması lazım. Sinemaya gitmek yeniden bir alışkanlık, bir ihtiyaç haline getirilmeli" dedi.

"Sinema ölmedi, hasta. İyileşmesi için de sadece yapımcı ya da yönetmenlerin çabası yetmez" diyen KEM Yapım Sahibi ve Yapımcı Balçık, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bir strateji geliştirilmezse, her yıl düşüş yaşayacağız. Devlet destekleri, festival teşvikleri ve seyirciyi salona çekecek kampanyalar gerekiyor. Yoksa sinema kültürü yalnızca nostaljide kalacak."

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