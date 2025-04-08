Gazze’de Hayat Sönüyor, uzattığı el ile Şefkat eli Umudu Yaşatıyor

BU MÜCADELE, HEPİMİZİN İNSANLIK BORCUDUR

Konuya ilişkin Dernek Başkanı verdiği demeçte; ''Şefkat Eli Derneği olarak, yardım çalışmalarımızı sadece bugünü değil, yarını da düşünerek planlıyoruz. Bölge halkının sürdürülebilir şekilde desteklenebilmesi için un temininden dağıtıma, üretimden lojistiğe kadar her aşamada elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam ediyoruz.

Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Onların katkısıyla, Gazze'nin karanlık sokaklarında bir ekmek fırınının alevi, bir çocuğun gülümsemesi ve bir annenin duası yeniden yankı buluyor.'' Açıklamasında bulundu.

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