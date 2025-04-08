Gazze’de Hayat Sönüyor, uzattığı el ile Şefkat eli Umudu Yaşatıyor
Bir yanda savaş uçakları, diğer yanda açlık... Bombalar sadece binaları değil, hayatları da yıktı. Ve bugün, Gazze’de en büyük sorun artık sadece güvenlik değil; “hayatta kalmak”. Gıda temin zinciri tamamen çökmüşken, fırınların tamamına yakını bombalanmış ya da çalışamaz hale gelmiş durumda. Un yok. Yakıt yok. Pişirilecek bir ocak dahi kalmadı.
7 Ekim 2023'den bu yana Şefkat Eli Derneği sessiz kalmadı. Çünkü bu, yalnızca bir savaş değil; bu, göz göre göre yaşanan bir yok oluştur. Ve bu yok oluşa karşı durmanın en güçlü yolu, halkın yaşamaya devam etmesini sağlamaktı.
BİNLERCE ÇUVAL UN, HAYATA AÇILAN KAPI OLDU
Şefkat Eli Derneği, bu ağır şartlar altında bölgeye binlerce çuval un ulaştırmayı başardı. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar, yalnızca lojistik değil; güvenlik ve tedarikten dağıtıma kadar birçok aşamada sabır ve kararlılık gerektirdi. Ancak Şefkat Eli için bu zorluklar, Gazze halkının yaşadıklarının yanında hiçbir şeydi.
Unları ulaştırmakla yetinmediler, çünkü artık orada çalışan bir fırın dahi yoktu. O nedenle, kendi imkânlarıyla ve sahadaki ekip arkadaşlarının yoğun emeğiyle ekmek üretimini sıfırdan Şefkat Eli Derneği üstlendi. Kurulan küçük üretim alanlarında, el yordamıyla pişirilen her ekmek, bir annenin çocuğuna verebileceği bir öğün; yaşlı bir adamın iki lokmayla günü geçirebileceği bir can oldu.