Edirne'de dehşet! Lise öğrencisi öldürülmüş halde bulundu
Edirne'de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti işlediği iddiasıyla 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Çavuşbey Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde genç kızın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde G.C'nin (15) öldüğü belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kızın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
G.C'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.