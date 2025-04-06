Ankara'da psikolog eski sevgili skandalı! Taciz, tehdit ve hakaret: Yetkililerden yardım istedi

Giriş Tarihi: 06.04.2025 16:30

Muğla 'da esnaflık yapan Tuğçe K. ile sevgilisi kamu görevlisi M.C.'nin, M.C.'nin eski kız arkadaşı olan kamuda çalışan, psikolog E.G. tarafından, bir süredir taciz, tehdit ve hakarete uğradığı iddia edildi. Tuğçe K. kişisel verilerini, E.G.'nin kanuna aykırı şekilde ele geçirdiği, kendisini ajanlıkla suçladığı, sakat bırakmakla tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara 'da kamu görevlisi eski erkek arkadaşı M.C. ile onun sevgilisi Tuğçe K.'ye taciz, tehdit ve hakarette bulunduğu ve ajanlıkla suçladığı iddia edilen kamuda psikolog E.G. hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Tuğçe K., E.G.'nin kendisini araştırdığını belirterek, "Erkek arkadaşıma büyü yaptırdığımı iddia ediyor, bu yönde ses kayıtlarını savcılığa delil olarak sunduk. Beni sakat bırakmakla da tehdit ettiği için korkuyorum" dedi.

Fotoğraf-DHA

"BÜYÜ YAPTIRDIĞIMI VE AJANS OLDUĞUMU ANLATTI"

Tuğçe K., can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek, kamuda çalışan ve aynı zamanda psikolog olan E.G.'yi tanımadığını belirtti. Hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.G.'nin kişisel verilerini ele geçirip üçüncü kişilere yaydığını söyleyen Tuğçe K., "Benim hakkımda akılalmaz asılsız iddialarda bulunmaktadır. Kendisine büyü yaptırdığımı, gizli bir ajan olduğumu ve istihbaratın beni detaylı bir şekilde araştırdığını, bu bilgilere de kendisinin bu şekilde ulaştığını anlatmıştır. Kendisi erkek arkadaşımın yanına gidip, bu bilgileri göstererek ve biz de artık bunun bir tehdit olduğunu fark ettiğimizden ötürü, erkek arkadaşım ses kaydını almıştır. Bu kayıtlar bizde mevcut. Bu ses kayıtları ve mesajlar avukatım aracılığıyla mahkemeye sunulmuştur. Ayrıca kişi hakkında da tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldık" diye konuştu.

YETKİLİLERDEN YARDIM TALEBİ

Adli soruşturma devam ettiği için henüz çalıştığı kurum tarafından işlem yapılmadığını aktaran Tuğçe K., "Kendimi çok korunmasız ve savunmasız hissediyorum. Daha ne yaşanması gerekiyor, başıma ne gelmesi gerekiyor bilmiyorum? Buradan yetkililere sesleniyorum. Kendi can güvenliğim de tehlikede, beni sakat bırakmakla da tehdit ettiği için elimizde dediğim gibi ses kayıtları var. Biz bunların hepsini sunduk" dedi.

"TÜM KİŞİSEL BİLGİLERİMİ ELE GEÇİRDİ"

E.G.'nin kişisel verilerini de ele geçirdiğini, bunlarla erkek arkadaşını tehdit ettiğini ve kendisinden ayırmaya çalıştığını belirten Tuğçe K., "Otel kayıtlarım, yurt dışı giriş çıkışlarım, bulunduğum iş yerimde çalışanların sigorta giriş çıkışları, ailemin çalıştığı yerler, ev adresleri, çevremdeki tüm yakın arkadaşlarımın SGK giriş çıkışları, bunlara nasıl olur da ulaşıp bir şekilde yaymaya devam eder, aklım almıyor gerçekten. Suç olduğunu kabul ettiğine dair elimizde ses kaydı var. Amacı tamamıyla benim erkek arkadaşımla aramı bozup ayırmak. Bunu yapmasındaki amaç benim işime, çevreme, itibarıma zarar vermek, erkek arkadaşımdan ayırmak için elinden gelen tüm imkanları kullanarak bunlara çirkin bir şekilde devam etmektedir. Büyü yaptırdığım için erkek arkadaşımın benden kopmadığını ve kendisine dönmediğini ya da onu sevmediğini, ayrılmadığını söylüyor kendisi. Hani ben onun tamamıyla gözünü karartmışım, benden ayrılmadığını söylüyor" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.G. ise suçlamaları kabul etmedi.