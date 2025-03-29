Kızılay'dan bağışçılara teşekkür mesajı! "Ramazan kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz"

Kızılay, Ramazan ayı boyunca yürüttüğü yardım kampanyasına gösterilen destekten dolayı bağışçılara teşekkür etti. Kızılay, "Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz kampanyaya gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin katkılarınız sayesinde, bu özel ayı daha anlamlı kılmayı başardık." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 29.03.2025 20:57

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Kızılay, Ramazan ayı boyunca yürüttüğü yardım kampanyasına gösterilen yoğun ilgi ve destekten dolayı bağışçılara teşekkür etti.

(Foto: ahaber.com.tr) Kızılay şu ifadelere yer verdi: Değerli Bağışçılarımız, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz kampanyaya gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Sizin katkılarınız sayesinde, bu özel ayı daha anlamlı kılmayı başardık.