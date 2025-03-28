İstanbul'dan büyük bayram göçü! Trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

Giriş Tarihi: 28.03.2025 17:46

İstanbul 'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu.

(Foto: AA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.

KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE, BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Ramazan Bayramı tatili öncesinde ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı.

Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale kara yolunda bayram yoğunluğu başladı. Kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar düşük hızlarda ilerliyor. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

KARAYOLU TRAFİĞİ KESİNTİSİZ TAKİP EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde kara yolu trafiğinin Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde anlık olarak yakından takip edileceğini duyurdu .Bayram tatilinde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulusal kara yolu ağında tüm önlemlerin alındığını vurguladı.