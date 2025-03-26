Sivas'ta midibüs ve TIR çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. H.T.'nin kullandığı 58 LB 949 plakalı midibüs, Yağdonduran Tüneli'nde, F.O.'nun kullandığı demir yüklü 06 CDD 675 plakalı tırla çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.T. yönetimindeki 58 LB 949 midibüs, Yağdonduran Tüneli içerisinde F.O'nun kullandığı 06 CDD 675 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.