Türk doktorlardan Gazzeli yaralılara ameliyat desteği

Gazze'ye birçok destekte bulunan İHH, bölgede sağlık alanında da yardımlarda bulunuyor. İHH, şu ana kadar 357 ameliyat gerçekleştirirken, proje kapsamında binlerce Gazzelinin daha ameliyat edilmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 17:01

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Gazze'de ameliyat desteği projesini uygulayan İHH, şu ana kadar 357 ameliyat gerçekleştirdi. Proje kapsamında, ameliyat imkânı bulamayan ve acil tedavi bekleyen binlerce Gazzelinin ameliyat edilmesi hedefleniyor.

Projenin uygulandığı hastanede görev yapan gönüllü doktorlardan Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze'nin çok ciddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "İHH'nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu ve hastanelere çok büyük desteğini bizzat gördüm" dedi.

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