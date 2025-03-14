Ramazan’da Keten Tohumu: Sindirimi kolaylaştıran ve tokluk hissi veren doğal destek

Ramazan ayında uzun saatler süren açlık, vücudu dengede tutmayı biraz zorlaştırabiliyor. Gün boyu tok kalmak, sindirimi desteklemek ve sağlıklı beslenmeyi sürdürmek için doğal besinlere yönelmek büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada keten tohumu devreye giriyor!

Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:31

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Keten tohumu yağı, yağ asitlerinin yaklaşık %55'ini oluşturan Omega 3 (n-3) yağ asitlerinden α-linolenik asidin (ALA) en zengin kaynaklarından birisidir. Keten tohumu, yüksek lif içeriği, sağlıklı yağları ve tok tutucu özellikleriyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday. Geleneksel beslenmenin önemli bir parçası olan bu mucizevi tohuma gelin birlikte bakalım!

Arifoğlu, keten tohumunu geleneksel aktar kültürünü modern üretimle buluşturuyor. Arifoğlu Soğuk Sıkım Keten Tohumu Yağı, katkı maddesi içermeyen saf formülüyle dikkat çekiyor.

KETEN TOHUMU NEDİR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Keten tohumu, doğanın sunduğu en besleyici süper gıdalardan biridir. Küçük olmasına rağmen yüksek lif oranı, Omega-3 yağ asitleri ve protein içeriğiyle vücudu besler ve dengeler.

Keten üretimi M.Ö. 6000 yılına kadar uzanmakta ve farklı kullanım alanlarına sahip en eski/faydalı ürünlerden biri olarak kabul edilmektedir. Sağlığın korunması için gerekli esansiyel yağ asitleri, omega-3 ve 6 yağ asitleri, linoleik asit (LA), alfa linolenik asit (ALA) içerir. Antioksidan kaynağıdır. İlginç olarak balıktan ziyade bitki kökenli alfa linolenik asitlerin tüketilmesinin kalp ve dolaşım hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bildirilmektedir. Günlük beslenmede keten tohumu alımı koroner kalp hastalığı ve inme gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilmektedir. Keten tohumu çözünür ve çözünmez lifler, lignanlar ve mineraller bakımından da zengindir.

Katkısız gıdaları sofralara taşıyan Arifoğlu Keten Tohumunu hava almayan gıdaya uygun kilitli metal ambalajlı haliyle muhafaza etmektedir.

RAMAZAN'DA KETEN TOHUMU TÜKETMENİN FAYDASI

Uzun süre tok tutar - Ramazan ayında Yüksek lif içeriği sayesinde sahurda tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağlarken, iftardan sonra tüketildiğinde mideyi rahatlatıcı etkisiyle öne çıkar. Özellikle uzun saatler aç kalanlar için sindirimi rahatlatması, bağırsakları çalıştırması ve tok tutması açısından oldukça değerlidir.

Sağlıklı yağ kaynağıdır – İçerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde sahurda tüketildiğinde enerji seviyesini korumaya yardımcı olur.

RAMAZAN'DA KETEN TOHUMU NASIL KULLANILIR?

İftar veya sahurda salatalara, çorbalara, yoğurta veya smoothie'lere karıştırarak tüketebilirsiniz. Keten tohumu kullanımından sonra su içmeyi unutmamak gerekir.

Ekmek veya hamur işlerine ekleyin. Evde yapılan ekmeklere veya poğaçalara ekleyerek beslenmenize güzel bir dokunuş katabilirsiniz.

Arifoğlu'nun keten tohumu, katkısız içeriğiyle bu tariflerin tümünde güvenle kullanılabilir.

RAMAZAN'DA KETEN TOHUMU BESLENMENİN BİR PARÇASI OLSUN

Kur'an'da adı geçen birçok bitki gibi, keten tohumu da doğanın sunduğu en büyük nimetlerden biridir. Katkısız beslenmenin adresi Arifoğlu, en kaliteli keten tohumlarını özenle seçerek sofralarınıza taşıyor.

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