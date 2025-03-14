Mezarlıkta skandal! Kola içip iskambil oynadılar

Giriş Tarihi: 14.03.2025 14:07

Mezarlıkta iskambil oynayan kadınlar bir de poz verdi. (DHA)

Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.