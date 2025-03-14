Evinde öğrencilerini ağırladı! Öğretmenleriyle oruç açtılar

Normalde iftara davet edilir, ancak Adıyaman'da öğretmenlik yapan Muhammed Irmak'ın öğrencileri, merak ettikleri öğretmenlerine, "Hocam, evinizde iftar yapabilir miyiz?" diye sordu. Irmak, bu içten teklifi geri çevirmedi ve ortaya yüzleri gülümseten güzel anlar çıktı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 23:28

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Adıyaman'da öğretmenlik yapan Muhammed Irmak, öğrencilerinin içten bir teklifiyle duygusal anlar yaşadı. Depremzede çocuklar, öğretmenlerinin evini merak edince, "Hocam sizin evinizde iftar yapabilir miyiz?" diye sordu. Bu samimi isteği geri çevirmeyen Irmak, öğrencileri için özel bir sürpriz hazırladı.

Öğrencilerden habersiz şekilde aileleriyle iletişime geçen öğretmen, herkesi kendi evine davet etti. Büyük bir heyecanla öğretmenlerinin evine gelen çocuklar, ilk kez bir öğretmen evinde bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Birlikte iftar yapan öğrenciler ve öğretmenleri, Ramazan ayının ruhunu paylaşarak unutulmaz anlar yaşadı. İftarın ardından çocuklar hep birlikte temizlik yaparak öğretmenlerine destek oldu. Akşamın sonunda, öğrencilere bir doğum günü sürprizi de yapıldı.

Öğrencilerinin mutluluğuna ortak olan Muhammed Irmak, "Bugün ben geleceğe bir tohum ektim. Umarım bundan sonraki hayatları çok daha güzel olur" dedi. Öğrenciler ise öğretmenlerine, "Allah sizin evinize hem iyilik, hem merhamet, hem mutluluk, hem de huzur versin" diyerek teşekkür etti.

Bu anlamlı buluşma, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı.

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