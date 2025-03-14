Antalya'da iki motosiklet çarpıştı!
Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motokurye Halil K'nin kullandığı tüp taşıyan 42 AHU 443 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 BUG 387 plakalı motosiklet, Merkez Mahallesi Tuncerpaşa Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motokurye Halil K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan polis, kaza sonrası kaçtığı tespit edilen diğer motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, 2 motosikletin çarpıştığı görülüyor.