CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi! Büyük tepki çekti
CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi. O anlar kısa sürede sosyal medya büyük tepki çekti.
Sur'da 18 şubat 2016 tarihinde el yapımı patlayıcı araması dönüşünde Ali Bardak Mahallesi yol ayrımında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi için şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay (23) şehit olmuştu.
CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi.
O anlar kısa sürede sosyal medya büyük tepki çekti.