CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi! Büyük tepki çekti

Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:11

Sur'da 18 şubat 2016 tarihinde el yapımı patlayıcı araması dönüşünde Ali Bardak Mahallesi yol ayrımında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi için şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay (23) şehit olmuştu.