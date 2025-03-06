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CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi! Büyük tepki çekti

CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi. O anlar kısa sürede sosyal medya büyük tepki çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi! Büyük tepki çekti

Sur'da 18 şubat 2016 tarihinde el yapımı patlayıcı araması dönüşünde Ali Bardak Mahallesi yol ayrımında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi için şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay (23) şehit olmuştu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr sosyal medya) (Fotoğraf: ahaber.com.tr sosyal medya)

CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesini ziyaretinde galoş giydi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

O anlar kısa sürede sosyal medya büyük tepki çekti.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İşte o tepkiler...

CHP hiç mi değişmez yahu? CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehit ailesini ziyaretinde galoş giyerek büyük tepki çekti. Aman hanımın ayakları kirlenmesin.

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