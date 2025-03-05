Ünlü yıldız oyuncu Sera Tokdemir ve Bioxcin Micelar Su Londra Moda Haftası'na damga vurdu

Londra Moda Haftası’nda, Barrus by Neslişah Yılmaz defilesinin en dikkat çeken isimlerinden biri Sera Tokdemir oldu.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:17

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Bioxcin sponsorluğunda podyuma çıkan ünlü oyuncu, doğal ve etkileyici güzelliğiyle moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BIOXCIN MİCELAR SU, BACKSTAGE'DE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Defilenin hazırlık sürecinde backstage'in yıldızı Bioxcin Micelar Su oldu. İngiliz profesyonel makyaj sanatçılarının ve podyuma çıkan top modellerin favorisi haline gelen Bioxcin Micelar Su, güçlü formülüyle cildi nazikçe temizleyip ferahlatan etkisiyle büyük ilgi gördü.

SERA TOKDEMİR, BIOXCIN REKLAM ÇEKİMLERİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!

Etkinlik sırasında Sera Tokdemir, Bioxcin Micelar Su reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.

Backstage'de gerçekleşen çekimlerde, doğal ve samimi halleriyle İngiliz basınının yoğun ilgisini çekerek objektiflere yansıdı.

Londra Moda Haftası'nda Sera Tokdemir ve Bioxcin Micelar Su damga vurdu.

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