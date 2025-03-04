İETT güne yangınla başladı! Alevler içinde kaldı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:04

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.