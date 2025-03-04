İETT güne yangınla başladı! Alevler içinde kaldı
İstanbul Büyükçekmece'de park halinde bulunan bir İETT otobüsü alev alev yandı. Motor kısmında başlayan yangın tüm aracı sararken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Murat Çeşme Mahallesi Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen İETT otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otobüsün yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.