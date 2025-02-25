THY duyurdu! Kamboçya'ya sefer başlatma kararı alındı

Giriş Tarihi: 25.02.2025 17:58

(Foto: AA)

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.