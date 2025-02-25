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THY duyurdu! Kamboçya'ya sefer başlatma kararı alındı

Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e sefer başlatma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, "Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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THY duyurdu! Kamboçya'ya sefer başlatma kararı alındı

Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e sefer başlatma kararı aldığını açıkladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.

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