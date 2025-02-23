TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:39

TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ilerleyen 5 otomobil trafik kazasına karıştı. Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.