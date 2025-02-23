TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolu 5. Levent mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde ilerleyen 5 otomobil trafik kazasına karıştı. Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.