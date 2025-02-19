Yaşam

İstanbul'da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte... Araçlar yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncinden yaptığı uyarılarının ardından aniden bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Kağıthane’de de A Haber ekiplerinin de araçları mahsur kaldı. Konuya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Kübra Kılıç yaptığı açıklamada, "Biz vatandaşlara uyarı yaptık. ‘Araçlar yolda kalabilir’ diye… Şu anda biz de yokuşun ortasında kaldık. Yokuştan aşağıya inmeye çalışıyoruz. Tabi oldukça kaygan bir zemin olduğu için şu an ne araçtan inebiliyoruz. Ne de aracı indirebiliyoruz. Vatandaşlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi insanlarda bir noktadan aşağıya doğru indiği için aracı dikkatli bir şekilde bizler de indirmeye çalışıyoruz." dedi.

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İstanbul'da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte... Araçlar yolda kaldı

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü

A Haber ekipleri de kar mesaisini sürdürüyor.

İstanbul Kağıthane'de A Haber ekiplerinin de araçları mahsur kaldı. Konuya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Kübra Kılıç yaptığı açıklamada, "Biz vatandaşlara uyarı yaptık. 'Araçlar yolda kalabilir' diye… Şu anda biz de yokuşun ortasında kaldık. Yokuştan aşağıya inmeye çalışıyoruz. Tabi oldukça kaygan bir zemin olduğu için şu an ne araçtan inebiliyoruz.

Ne de aracı indirebiliyoruz. Vatandaşlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi insanlarda bir noktadan aşağıya doğru indiği için aracı dikkatli bir şekilde bizler de indirmeye çalışıyoruz. Ancak yokuşun ortasında kaldık aracı döndürmeye çalışıyoruz. Malum kardan dolayı yolda bir çok noktanın kitlendiğini ekranlara getiriyorduk. Aracımızda mahsur kaldı. Şu anda vatandaşlar da aracımızı iterek gördüğünüz gibi yokuştan aşağıya inmemizi sağlıyorlar. Kardan dolayı bir çok yol kitlenmiş durumda.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Bu yokuşlu yolda inanılmaz bir tıkanma söz konusu. Dikkatli bir şekilde tabii biz de inmeye çalışıyoruz. Aracı orta yolda vatandaşlar da ilerlediği için durdurmak zorunda kaldık. Durduktan sonra da geri yokuşa doğru çıkamadık.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Yokuşun ortasında mahsur kaldık. Şu anda vatandaşların yardımıyla birlikte aracı döndürerek yokuştan aşağı indirmeye çalışıyoruz. ama gördüğünüz gibi yol tamamen kaygan bir zemin. Ve yollarla karlarla kaplı olduğu için şoför arkadaşımız da zorluk yaşıyor. Vatandaşların yardımıyla yokuştan indik şuan."dedi

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