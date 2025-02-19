İstanbul'da trafik kilit! A Haber ekipleri takipte... Araçlar yolda kaldı

İstanbul Kağıthane'de A Haber ekiplerinin de araçları mahsur kaldı. Konuya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Kübra Kılıç yaptığı açıklamada, "Biz vatandaşlara uyarı yaptık. 'Araçlar yolda kalabilir' diye… Şu anda biz de yokuşun ortasında kaldık. Yokuştan aşağıya inmeye çalışıyoruz. Tabi oldukça kaygan bir zemin olduğu için şu an ne araçtan inebiliyoruz.

Ne de aracı indirebiliyoruz. Vatandaşlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi insanlarda bir noktadan aşağıya doğru indiği için aracı dikkatli bir şekilde bizler de indirmeye çalışıyoruz. Ancak yokuşun ortasında kaldık aracı döndürmeye çalışıyoruz. Malum kardan dolayı yolda bir çok noktanın kitlendiğini ekranlara getiriyorduk. Aracımızda mahsur kaldı. Şu anda vatandaşlar da aracımızı iterek gördüğünüz gibi yokuştan aşağıya inmemizi sağlıyorlar. Kardan dolayı bir çok yol kitlenmiş durumda.