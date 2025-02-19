Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:47

Türkiye'nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Emlak Konut GYO, 25 projesini kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nı duyurdu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr)

Emlak Konut olarak üç farklı finansman modeli geliştirdiklerini belirten Yılmaz, İstanbul'da 6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunduklarını dile getirdi.



Güvenli şehirlerin inşası için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yasir Yılmaz, "Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, 72 yıllık köklü geçmişimizle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attık. Bugün de geleceğe olan inancımızla buradayız" dedi.

(Foto: ahaber.com.tr)



2024'Ü BAŞARIYLA TAMAMLAYAN EMLAK KONUT'UN 2025 HEDEFİ DE BÜYÜK

Yılmaz, Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında 2024 yılındaki başarıları ve 2025 hedeflerine yer verdi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 1,5 milyon konut satışı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir." dedi.





Bu yıl içinde 45 yeni ihalenin yapılmasını planladıklarını belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla korumuş olduk. 2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, bu yıl içerisinde 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış toplam geliri hedefliyoruz ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı'ndaki 2. Etap projesinin ihalesinde ilk oturumu dün gerçekleştirdik. İkinci ihalemiz olan İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık."





EMLAK KONUT'UN "KAZANÇLI YATIRIM KAMPANYASI" İÇİN SUNULAN 3 FİNANSMAN MODELİ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki birbirinden değerli 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını şu şekilde dile getirdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, 25 projeyi kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Bu kampanya ile hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsatlar sunuyor, hem de sektöre yeni bir ivme kazandırıyoruz."