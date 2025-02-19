Deneyimli sinemacı, sektöre oyunculukla dönüyor

İstanbul Eyüpsultan’da 3 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren Rota Plato ile sinema sektörüne modern ve kapsamlı bir yapım merkezi sunan Nur Mehmet Türkan, başarısını oyunculukla taçlandırmaya hazırlanıyor. Yapım aşamasında olan ve başrolde Cemal Hünal’ın oynadığı “Aktör” filmiyle oyunculuğa adım atıyor. Nur Mehmet Türkan, sırada senaristlik var diyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 21:48

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Türk televizyon ve sinema dünyası, yeni yıldız adaylarıyla birlikte canlanıyor. 15 yıl boyunca düzenlediği konser ve festival organizasyonlarının ardından 2020 yılında hayata geçirdiği Rota Plato ile sektöre modern ve kapsamlı bir yapım merkezi sunan Nur Mehmet Türkan, başarısını oyunculukla taçlandırmaya hazırlanıyor. Yapım aşamasında olan ve başrolünü Cemal Hünal'ın üstlendiği "Aktör" filmiyle oyunculuğa adım atıyor.

"SİNEMA BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ"

Tamamı Rota Plato'da çekilerek bir plato sahibinin hayat hikayesini konu alan filmde oyuncu olarak yer alan Nur Mehmet Türkan, yaratıcı sürecin içinde olmanın ve sinema sanatına katkıda bulunmanın kendisi için anlamını, "Sinema, benim için sadece tutku değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. 'Aktör' filminde oyuncu olarak yer almak ise beni yaratıcı sürecin de parçası kılıyor" sözleriyle ifade ederek hem platosu hem de hayata geçireceği projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaştı.

OYUNCULUĞUN ARDINDAN, SIRA SENARİSTLİKTE

Buna göre İstanbul Eyüpsultan'da 3 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren Rota Plato, kliplerden reklam çekimlerine, dizilerden sinema filmlerine kadar geniş bir yelpazede projelere ev sahipliği yapıyor. Modern altyapısı, teknik donanımı ve yaratıcı ekibiyle sektörün önde gelen yapım merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflenen plato, yaratıcı prodüksiyon süreçlerini destekleyen imkanlar sunuyor.

Sinema alanındaki vizyonunu yalnızca oyunculukla sınırlamayan Nur Mehmet Türkan, kendisinin yazdığı polisiye-dram türündeki hikayelerden birini de sinemaya taşımaya hazırlanıyor. Bu yıl beyaz perdeyle buluşacak projede, kamuoyunu derinden sarsan "Yenidoğan Çetesi" vakası konu ediliyor. Nur Mehmet Türkan, senaryolaştırma aşamasında olan yapımın sinemaya farklı bir bakış açısı getireceğini söyleyerek şimdiden merak uyandırıyor.

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