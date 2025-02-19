Casus yazılımı ile karısını dileyen kocaya beraat!

Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:51

Kendisini aldattığını düşündüğü karısının telefonun casus yazılımı yükleyerek dinlemeye başlayan Egemen Y.'nin hakkında açılan "haberleşmenin gizliliğinin ihlali" davasında karar çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, eşinin kendisini dinlediğini fark ederek öfkelenen Edibe Y., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, yapılan duruşmada savunmasını yapan Egemen Y. için beraat kararı verdi.

GÖRÜŞMELERİ KAYDETTİ

İlginç dava konusu olayda Egemen Y., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Edibe Y.'nin telefonuna gizlice casus program yükledi. Bu yöntemle eşinin başkalarıyla yaptığı görüşmeleri kayıt altına aldı. Durumu fark eden Edibe Y. sinirlenerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kocası Egemen Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheci koca hakkında hazırlanan iddianameyle Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "bilişim sistemine girme" ile "haberleşmenin gizliliğinin ihlali" suçlarını işlediği belirtilerek dava açıldı.