Casus yazılımı ile karısını dileyen kocaya beraat!
Antalya'da kendisini aldattığını düşündüğü karısının telefonuna casus yazılımı yükleyen Egemen Y., yapılan konuşmaları dinlemeye başladı. Çok geçmeden durumu fark eden Edibe Y., 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlamasıyla kocasına dava açtı. 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Egemen Y., casus yazılımı kullanma suçundan beraat etti.
Kendisini aldattığını düşündüğü karısının telefonun casus yazılımı yükleyerek dinlemeye başlayan Egemen Y.'nin hakkında açılan "haberleşmenin gizliliğinin ihlali" davasında karar çıktı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, eşinin kendisini dinlediğini fark ederek öfkelenen Edibe Y., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, yapılan duruşmada savunmasını yapan Egemen Y. için beraat kararı verdi.
GÖRÜŞMELERİ KAYDETTİ
İlginç dava konusu olayda Egemen Y., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Edibe Y.'nin telefonuna gizlice casus program yükledi. Bu yöntemle eşinin başkalarıyla yaptığı görüşmeleri kayıt altına aldı. Durumu fark eden Edibe Y. sinirlenerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kocası Egemen Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheci koca hakkında hazırlanan iddianameyle Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "bilişim sistemine girme" ile "haberleşmenin gizliliğinin ihlali" suçlarını işlediği belirtilerek dava açıldı.
MAHKEMEDE SAVUNMASINI YAPTI
Egemen Y., mahkemede yaptığı savunmasında, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve onurunu zedeleyen bu durumu başka bir şekilde ispatlayamayacağını düşündüğü için eşinin telefonuna casus program yüklediğini söyledi.
BERAAT KARARI
Eşinin yaptığı görüşme kayıtlarını kimseyle paylaşmadığını ifade etti. Ayrıca açacağı boşanma davasında da kayıtları delil olarak sunacağını kaydetti. Yerel mahkeme Egemen Y.'nin belirtilen suçlardan beraatine karar verdi.
OLAY ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI
Mahkemenin kararının ardından Edibe Y.'nin avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi heyeti yaptığı incelemenin ardından şüpheli koca hakkında verilen beraat kararını onadı. Yargıtay kararında kocanın aldatıldığını ispatlayıp sadece boşanma davasında kullanma amacıyla eşinin telefonuna casus program yükleyerek dinleyen Egemen Y.'nin kayıtları başkalarıyla paylaştığının da ispatlanmadığı belirtildi.