Yaşam

Hastaya anjiyo pazarlığı! Skandal olayda gözaltı

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hastaya anjiyo pazarlığı! Skandal olayda gözaltı

İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

Özel hastanede anjiyo pazarlığına soruşturma!Özel hastanede anjiyo pazarlığına soruşturma! ÖZEL HASTANEDE ANJİYO PAZARLIĞINA SORUŞTURMA!

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