Narin Güran davasında istinaf zamanı! 12 klasörlük belge

Amca Salim Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

Bölge İstinaf'ta bir bozma olmaması durumunda, Narin dosyasıyla ilgili bu kez Yargıtay aşaması başlayacağı belirtildi.