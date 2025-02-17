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Narin Güran davasında istinaf zamanı! 12 klasörlük belge

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 13:56 Güncelleme: 17.02.2025 14:04
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Narin Güran davasında istinaf zamanı! 12 klasörlük belge

Türkiye'nin haftalarca konuştuğu Narin Güran davasında istinaf süreci başladı. Dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'ın yanı sıra, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar istinafa başvurdu.

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran dosyasında İstinaf Mahkemesi süreci başlıyor. 12 klasörden oluşan dosya bu hafta Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderiliyor.

Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu (A Haber arşiv)Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu (A Haber arşiv)

Narin cinayetine bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı önce UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne iletecek.

Anne Yüksel Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)Anne Yüksel Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

UYAP üzerinden onayladıktan sonra bu kez Narin cinayetine ilişkin yüzlerce dokümanın içerisinde yer aldığı bini aşkın sayfalık 12 klasörlük dosya, PTT yoluyla fiziki olarak 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Amca Salim Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)Amca Salim Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

Bölge İstinaf'ta bir bozma olmaması durumunda, Narin dosyasıyla ilgili bu kez Yargıtay aşaması başlayacağı belirtildi.

Ağabey Enes Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)Ağabey Enes Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

4 SANIĞA CEZA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

Cesedi dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı (A Haber arşiv)Cesedi dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı (A Haber arşiv)

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran'ın kaybolduğu bölge (A Haber arşiv)Narin Güran'ın kaybolduğu bölge (A Haber arşiv)

Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlem ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin mahkeme, 944 sayfalık gerekçeli karar hazırlamıştı.

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