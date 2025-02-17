Narin Güran davasında istinaf zamanı! 12 klasörlük belge
Türkiye'nin haftalarca konuştuğu Narin Güran davasında istinaf süreci başladı. Dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'ın yanı sıra, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar istinafa başvurdu.
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran dosyasında İstinaf Mahkemesi süreci başlıyor. 12 klasörden oluşan dosya bu hafta Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderiliyor.
Narin cinayetine bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı önce UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne iletecek.
UYAP üzerinden onayladıktan sonra bu kez Narin cinayetine ilişkin yüzlerce dokümanın içerisinde yer aldığı bini aşkın sayfalık 12 klasörlük dosya, PTT yoluyla fiziki olarak 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği öğrenildi.
Bölge İstinaf'ta bir bozma olmaması durumunda, Narin dosyasıyla ilgili bu kez Yargıtay aşaması başlayacağı belirtildi.
4 SANIĞA CEZA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti.
8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlem ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin mahkeme, 944 sayfalık gerekçeli karar hazırlamıştı.