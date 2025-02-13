Eğitime kar engeli! Valiliklerden peş peşe açıklama | İşte 14 Şubat 2025 Cuma günü tatil olan iller listesi....

İŞTE 14 ŞUBAT 2025 CUMA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER LİSTESİ....

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini sürdürmesi ve buzlanma tehlikesi göz önünde bulundurularak, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocukları anaokuluna devam eden kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."