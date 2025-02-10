62 yaşındaki adamın evlilik kabusu: Sokakta yaşam mücadelesi veriyor!

Çıplaklı Mahallesi'nde eşi tarafında uzaklaştırma kararı sebebiyle hurdaya dönmüş araçda yaşamaya çalıştığını ifade eden Tilif, Z.T. ile evliliğinin kendisini sokakta yaşamaya mecbur bıraktığını belirterek, "Beni koruyacak bir yasa yok mu? Eğer burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm" diye konuştu.

ARACI DA KAZAYA KARIŞMIŞ

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan ve arabasının içine yerleştirdiği battaniye ve yastıklarla soğuk kış günlerinde hayatta kalmaya çalışan Tilif, komşularının yardımlarıyla gıda ve yakacak ihtiyacını karşılıyor. Ancak 6 gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle arabası da kullanılamaz hale geldi. Bu durum, Tilif'in ek iş yaparak geçimini sağlama şansını da elinden aldı.

ANTALYA'DA KAVGA ANKARA'DA DARP RAPORU!

Necdet Tilif, 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlenmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü iddia etti. Tilif, evliliklerinin 10. gününde eşinin evin tapusunu istediğinde başlayan tartışmaların, eşi Z.T.'nin Ankara'da aldığı bir darp raporu nedeniyle 3 ay hapis cezası almasına kadar uzadığını ileri sürdü. Sicili temiz olduğu için cezasının ötelendiğini belirten Tilif, evliliklerinin ilk gününde yaşadığı olayı şu şekilde aktardı:

"Eşimle, sosyal medya üzerinden Facebook'tan tanışarak evlenmiştim. Dört yıldır evliyiz. Evliliğin 10. günde evin satışını kendisine vermemi istedi. Tartıştık, daha önce böyle bir konu gündemimizde yoktu. Sözlü tartıştık, ben yattım. Uçakla Ankara'ya gidiyor. Orada mizansen yapıyor, darp izleri yapıyor kendine. Darp raporu alarak şikayetçi oluyor, 3 ay kasten yaralamadan ceza aldırdı bana. Sicilim temiz olduğu için cezam ötelendi. Oradan da hiç kimse sormuyor ki olay nerede oldu? Ankara'da ne işi var? Darp raporu alıyorsun. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist, duygusal bir insanım. Ama 4 yıldır eşim hayatımı zehir etti."

"10 AĞUSTOS'TAN BERİ SOKAKLARDAYIM"

Evlilik sürecinde borçları nedeniyle Bahçeyaka Mahallesi'ndeki evini satan Tilif, Çıplaklı Mahallesi'nde 1+1 bir daire aldı. Tilif, eşinin ısrarı üzerine bu evi Z.T.'nin üzerine geçirdi. Ancak Tilif, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 10 Ağustos 2024'te yaşanan bir tartışmanın ardından evden uzaklaştırma kararıyla sokakta yaşamaya zorlandığını öne sürdü. Tilif, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Bahçeyaka'daki evimi borçlarım nedeniyle satıp, TOKİ evlerinden 1+1 daire aldım. "Tapuyu bana yap, tapuyu bana yap" diye tutturdu. Ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bu da onu tatmin etmedi. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı. "Evin tamamını vermezsen gelmem" dedi. Yaş kemale ermiş, yuvayı kurtarabilir miyim diye evin tamamını verdim. Ödül olarak da kendi cep telefonunun fotoğraflar bölümünün çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Adamla çok samimi fotoğraflarını yakaladım. 10 Ağustos 2024 tarihinden itibaren sokaklardayım. Beni koruyacak bir yasa yok mu bu ülkede?"

Necdet Tilif, yaşadığı dramın sadece uzaklaştırma kararlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, 2 yıl önce eşinin üzerine devrettiği evinin tapusunu, Z.T.'nin de yaklaşık bir ay önce kızının üzerine devrettiğini öne sürdü. Tilif, bu devir işleminin ardından artık hiçbir yasal hakkının kalmadığını düşünerek, adalet arayışında daha da yalnızlaştığını ifade etti. Hukuki süreçleri takip edecek maddi gücü olmadığını belirten Tilif, avukat tutacak imkanı bulunmadığı için çaresizlik içinde başvurabileceği yolları araştırıyor.

"CİLT HASSASİYETİNİ SUİSTİMAL EDİYOR"

Necdet Tilif, eşinin KADES uygulamasını kullanarak aylardır uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürerek, eşinin cilt hassasiyetini suistimal ederek darp raporu aldığını iddia etti. Tilif, "Bir ay önce evi kızının üzerine devrettiğini öğrendim. Beni aldattığı şahısla fotoğraflarını yakaladıktan sonra kabusum başladı. Sürekli KADES'e basarak, koruma yasasından yararlanıyor. Cilt hastalığı var kendisinin dokunsan morarıyor. Kendini morartıyor, hemen bir darp raporu alıyor. Yasalar hep ondan yana. Benim yağmur, kar, fırtına üzerimden geçiyor. Ben hayatımın en rezil günlerini yaşıyorum. Ağustos'ta 40 gün sokakta kaldım. Eve gitmiyorum. Koruma yasasını 3 kez ihlal ettiğinde 3 ay caydırma hapsi var. Bu da onu delirtiyor. Sokakta da rahat vermiyor bana. Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen ilginç bir olayı anlatayım, üç buçuğa kadar arabamın yanındaydım. Dört buçuğa kadar da burada bir fırın var. Oradaydım. Bu saat dörtte kapıma geldi demiş. Nihayet bir yanlış hata yaptı. Tanıklarım var. Artık umarım rüzgar benden yanar eser. Dörtte benim kapısına gidip zorladığımı, kendisini öldüreceğimi söylüyor. Polisler geldi, üç buçuğa kadar buradaydım, komşular şahidim dedim. Dört buçuk, beşe kadar da fırındaydım dedim. Gittiler oradan, çocukların ifadelerini aldılar. Çocuklar benim ifademi doğruladı. O zaman bu resmen suistimal ediyor yasayı dediler. Nihayet Ağustostan beri ilk kez benim hakkımı teslim ettiler. Uzaklaştırma vermediler. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Uzaklaştırma süresinin bitmesine yakın yeniden bir mizansen yapıyor, yeniden şikayet ediyor, yeniden uzatma kararı alıyor" dedi.

İFTİRA İDDİASI

Necdet Tilif'in yaşadığı hukuki zorluklar yalnızca uzaklaştırma kararlarıyla sınırlı kalmadı. Üç gün önce, eşi Z.T.'nin kendisi hakkında yeni bir iddiada bulunarak Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğunu belirten Tilif, bu durumun yaşadığı çaresizliği daha da derinleştirdiğini anlattı.

İddiaya göre, Z.T., Tilif'in, eşinin başka bir erkekle çekilmiş samimi fotoğraflarını kırtasiyede çoğaltıp arka yüzlerine ahlak dışı ifadeler yazarak mahallede çeşitli yerlere yapıştırdığını ve komşuların kapılarına astığını öne sürdü. Bu suçlamayla karşı karşıya kalan Tilif, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek savunmasını yaptı.

Tilif, fotoğrafların arkasındaki yazıların kendi el yazısı olup olmadığının tespiti için adli kriminal inceleme talebinde bulundu. Tilif, "Üç gün önce şöyle bir olay oldu. Beni Cumhuriyet Savcılığı'na direkt gidip şikayet etmiş. O beni aldattığı şahısla çok samimi fotoğraflarını kırtasiyeden çoğaltıyor, arkasına da terbiyeme yakışmayacak, ahlak dışı kelimeler yazıyor, mahallede yerlere seriyor. Komşuların kapısına yapıştırıyor. Benim yaptığım iddia ediyor. Cumhuriyet Savcılığı'na gittim. O resimlerin arkasındaki yazıların adli kriminal olarak incelenmesini ve kimin el yazısı olduğunun çıkarılmasını istedim" şeklinde konuştu.

"ÇÖPLERİ DOLAŞIP GİYSİ SATIYORDUM"

6 gün önce geçirdiği trafik kazası ise Necdet Tilif'in hayatını daha da zorlaştırdı. Kazadan önce, geceleri aracının direksiyonuna geçip alüminyum kutu toplayarak ve ikinci el giysiler satarak geçimini sağlayan Tilif, kaza sonucu aracının direksiyon ve ön aksı ciddi şekilde hasar gördüğünü, aracın kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte bu gelir kapısının da kapandığını aktardı. Tilif, "Bu arabayla geceleri çöpleri dolaşıyor, kutu topluyor, giysi satıyordum. Günde 200-300 lira kazanıyordum. Şimdi arabam yok, işim yok" diyerek yaşadığı ekonomik çöküşü anlattı.

Eşi Z.T.'ye de seslenen Necdet Tilif, "Eşimi Allah bildiği gibi yapsın. İnsan, bir suç işler yasalardan kaçar. Kimse görmez toplumdan kaçar ama kendi vicdanından kaçamaz. Beni Ağustos'tan beri süründürdüğü için onu Allah'a havale ediyorum. Vicdanının olduğunu da sanmıyorum" dedi.

"BEN BURADAN GÖRÜYORUM ÇOK ÜŞÜYOR"

Tilif'in yaşadığı dram, komşularının da yüreğini sızlattı. Selahattin Aksu adlı komşusu, "Hocamı bir hafta on gündür tanıyorum. Arabasına dikkat ettik. Sonra yardım etmeye başladık. Arka binada oturuyorum. Binamızdaki komşularımızın tamamı amcaya yardım ediyor. Çayında, yemeğinde, şekerinde, battaniyesinde hep yardım ettik. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Buradan da kurtulmasını istiyoruz. Havalar çok soğuk. Kendi çabamızla burada akşam saatlerinde teneke yakıyoruz. Ben yukarıdan görüyorum. Çok üşüyor. Ben de geliyorum, onunla beraber oturuyorum. Ben de ısınıyorum. Onunla beraber aynı şeyi çekeyim diyorum. Ateş yakıyoruz burada, oturuyoruz. Bir zararı yok kimseye. Bir an evvel de buradan kurtulmasını isteriz" şeklinde konuştu.

İddiaların muhatabı Z.T. ise konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi.