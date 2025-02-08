İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu 200 metre çekildi. Suyun çekildiği noktalarda adacıklar oluşurken çoık sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, basın mensuplarına denizin neden çekildiğini aktardı.

SU SEVİYESİ 50-60 CM DÜŞTÜ

Seferihisar'da 2022 yılından bu yana çekilme yaşandığını belirten Yaşar, "Poyraz Türkiye'yi iki türlü etkiler. Birincisi çok soğuk getirir, tıpkı bugünkü gibi. Bir de deniz çekilmesine neden olur. Salı gününden itibaren müthiş bir poyraz fırtınası var Ege Denizi'nde. Saatte 60-70 kilometrelere varan hızla müthiş bir rüzgar var. Bu rüzgar suyu alıp güneye doğru, Girit'e doğru itiriyor. Bu nedenle Marmara'dan başlamak üzere bütün sular, deniz seviyeleri azalmaya başlıyor." dedi.

Yaşar, Dikili ilçesinde de benzer bir durumun yaşandığını, su seviyesinin 50-60 santimetre düştüğünü ifade ederek aynı durumun Bodrum'da da görülebileceğini kaydetti.

Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok. Poyrazın kesilmesiyle birlikte suyun yeniden yerine gelecektir" dedi.