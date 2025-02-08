İstanbul Kadıköy'de arkadaşıyla gittiği bit pazarında kaykay malzemeleri bakan Mattia Ahmet Minguzzi, kendisine "Çok yakışıklısın" denilerek sözlü laf atılmıştı.

Yaşanan olayda Minguzzi, "Pardon kardeşim" demesi üzerine saldırgan "Ben senin nereden kardeşin oluyorum" diyerek bıçakla saldırmıştı. 24 Ocak'ta yaşanan olayda 15 yaşındaki genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İLK YARDIM OLAY YERİNDE YAPILDI



İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu olan Ahmet Mattia Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sırasında bit pazarında olan bir doktor sayesinde ilk müdahalesi yapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri Minguzzi'yi Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı.