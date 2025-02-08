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İtalyan şefin bit pazarında bıçaklanan oğlu yaşam mücadelesini kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.02.2025 10:46 Güncelleme: 08.02.2025 11:03
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İtalyan şefin bit pazarında bıçaklanan oğlu yaşam mücadelesini kaybetti

Kadıköy'de gittiği bit pazarında 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atan kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de arkadaşıyla gittiği bit pazarında kaykay malzemeleri bakan Mattia Ahmet Minguzzi, kendisine "Çok yakışıklısın" denilerek sözlü laf atılmıştı.

Yaşanan olayda Minguzzi, "Pardon kardeşim" demesi üzerine saldırgan "Ben senin nereden kardeşin oluyorum" diyerek bıçakla saldırmıştı. 24 Ocak'ta yaşanan olayda 15 yaşındaki genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İTALYAN ŞEFİN OĞLU BİT PAZARINDA BÖYLE BIÇAKLANDI

İLK YARDIM OLAY YERİNDE YAPILDI

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu olan Ahmet Mattia Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sırasında bit pazarında olan bir doktor sayesinde ilk müdahalesi yapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri Minguzzi'yi Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Bit pazarında Ahmet Mattia Minguzzi’nin saldırıya uğradığı anlar (A Haber arşiv)Bit pazarında Ahmet Mattia Minguzzi’nin saldırıya uğradığı anlar (A Haber arşiv)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Laf atan şüpheli U.B, Minguzzi'yi bıçakla yaralamış arkadaşı B.B ise yerde defalarca tekmeleyerek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin bit pazarındaki güvenlik kameralarını incelemeleri üzerine şahıslar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ekipler düzenlenen operasyonla U.B ve B.B'yi gözaltına alırken, çıkarıldıkları mahkemece zanlılar tutuklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (A Haber arşiv)Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (A Haber arşiv)

HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin günlerdir devam eden yoğun bakımdaki tedavisinin ardından acı haber geldi. 15 yaşındaki Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi İstanbul'daki bir restoranda şef olarak çalışıyor ( A Haber arşiv) Hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi İstanbul'daki bir restoranda şef olarak çalışıyor ( A Haber arşiv)

DANİLO ZANNA'NIN YAKIN ARKADAŞI

İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi olan Andrea Minguzzi dünyaca ünlü şef Danilo Zanna'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Kadıköy bit pazarındaki vahşette pişkin savunma!Kadıköy bit pazarındaki vahşette pişkin savunma! KADIKÖY BİT PAZARINDAKİ VAHŞETTE PİŞKİN SAVUNMA!

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İtalyan şefin bit pazarında bıçaklanan oğlu yaşam mücadelesini kaybetti İtalyan şefin bit pazarında bıçaklanan oğlu yaşam mücadelesini kaybetti İtalyan şefin bit pazarında bıçaklanan oğlu yaşam mücadelesini kaybetti
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