İtalyan şefin bit pazarında bıçaklanan oğlu yaşam mücadelesini kaybetti
Kadıköy'de gittiği bit pazarında 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atan kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi, günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
İstanbul Kadıköy'de arkadaşıyla gittiği bit pazarında kaykay malzemeleri bakan Mattia Ahmet Minguzzi, kendisine "Çok yakışıklısın" denilerek sözlü laf atılmıştı.
Yaşanan olayda Minguzzi, "Pardon kardeşim" demesi üzerine saldırgan "Ben senin nereden kardeşin oluyorum" diyerek bıçakla saldırmıştı. 24 Ocak'ta yaşanan olayda 15 yaşındaki genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İLK YARDIM OLAY YERİNDE YAPILDI
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu olan Ahmet Mattia Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırı sırasında bit pazarında olan bir doktor sayesinde ilk müdahalesi yapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri Minguzzi'yi Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Laf atan şüpheli U.B, Minguzzi'yi bıçakla yaralamış arkadaşı B.B ise yerde defalarca tekmeleyerek olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin bit pazarındaki güvenlik kameralarını incelemeleri üzerine şahıslar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ekipler düzenlenen operasyonla U.B ve B.B'yi gözaltına alırken, çıkarıldıkları mahkemece zanlılar tutuklandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İtalyan şef Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin günlerdir devam eden yoğun bakımdaki tedavisinin ardından acı haber geldi. 15 yaşındaki Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.