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Gaziantep'te sahte internet sitesi dolandırıcılarına darbe

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 12:55
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Gaziantep’te sahte internet sitesi dolandırıcılarına darbe

Gaziantep'te sahte internet sitesi oluşturarak vatandaşları dolandıran 10 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte internet sitesi oluşturarak vatandaşları binlerce lira dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda birçok adrese baskın düzenlendi.

SAHTE İNTERNET SİTESİ DOLANDIRICILARINA DARBE

Yapılan operasyonda çok sayıda bilgisayara el konulurken, gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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