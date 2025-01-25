Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye çarptı, kaza anı kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye dönülmez tabelası bulunmasına rağmen ters şeride dönmek için manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ters yöne dönmeye çalışan şahısların haklıymış gibi motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü görüldü.