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Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye çarptı, kaza anı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 09:54
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Ters yöne dönmeye çalışırken motorlu kuryeye çarptı, kaza anı kamerada

İstanbul Arnavutköy'de cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye ters yöne dönmeye çalışan hafif ticari araç çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde ilerleyen motorlu kuryeye dönülmez tabelası bulunmasına rağmen ters şeride dönmek için manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ters yöne dönmeye çalışan şahısların haklıymış gibi motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü görüldü.
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