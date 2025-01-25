Tabiat parkalarını 439 bin 20 kişi ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, 2024 yılında yapılan çalışmaları şöyle sıraladı; "Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 5 bin 775 kilogram yem bırakıldı. Yaban hayatının desteklenmesi amacıyla doğaya 20 bin adet kırmızı benekli alabalık, 200 adet keklik salındı. 189 yaban hayvanına müdahale ederek, 103 tanesi tedavilerinin ardından doğaya salındı. Bin 219 adet avcılık pul satışı yapılarak 1 milyon 99 bin TL gelir elde edildi. Kanon dışı av yapan 92 kişi hakkında işlem yapıldı. 9 adet yaban hayvanına el konularak tazminat uygulandı. Müdürlüğümüzde bulunan 28 foto kapanla 69 noktada biyoçeşitlilik izleme çalışması yapıldı. Doğa, biyoçeşitlilik ve hayvanları koruma konuna yönelik 2 bin 435 öğrenciye eğitim verildi. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 kişiye ve kuruma idari yaptırım uygulandı. Merkez ilçede bulunan Torkul Gölü ve Gölyaka ilçesinde bulunan Karagöl Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillendi. Korunan alanlarımız 439 bin 20 kişi tarafından ziyaret edildi. Korugöl Tabiat Parkında ahşap iskele korkuluk ve 320 metre kilit parke taşı yol yapıldı. Efteni Gölü YHGS İskele mevkiinde kuş gözlem kulesi etrafında çevre düzenleme işi ve tuvalet yapıldı. Korugöl Tabiat Parkı ve Aydınpınar Şelaleleri tabiat parkı alanlarında 2025 yılında yapılması planlanan yatırımlara ait halihazır harita ve uygulama projeleri hazırladık. Bin 533 adet kısırlaştırılan sahipsiz hayvan için Düzce Belediyesine kısırlaştırma ödeneği aktarıldı."