Mersin’de polis uygulamasının yerini paylaştığı iddia edilen 11 zanlı yakalandı

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobil mesajlaşma gruplarında uygulama ve denetim yerlerinin paylaşılmasıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, uygulama ve denetimlerin fotoğraf ve görüntülerini çekip, konumunu gruptan paylaştığı tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon düzenledi.Operasyonda, grupları kuranlar da dahil olmak üzere 11 zanlı gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.