Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
K.Ö. idaresindeki 06 CFE 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3), sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.Y.Ö. (31), M.Ö. (3) ve L.Ö. (3), sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.