Kahramanmaraş’ta konteyner yangını

Yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer konteynerlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.